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Almanya'da bataryalı elektrikli araç tescilleri ekimde yıllık yüzde 79,5 arttı

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Almanya'da bataryalı elektrikli araç tescilleri ekimde yıllık yüzde 79,5 arttı
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Almanya'da ekimde bataryalı elektrikli araç tescilleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79,5 artarak 94.086'ya ulaştı, pazar payı yüzde 37 oldu. Ekimde yeni binek otomobil tescilleri yıllık yüzde 1,7 artışla 254.492 olurken üretim yüzde 7, ihracat yaklaşık yüzde 10 geriledi.

BERLİN, 5 Kasım (Xinhua) -- Almanya'da ekim ayındaki yeni bataryalı elektrikli araç tescilleri geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 80 artarak yeni otomobil pazarının üçte birinden fazlasına karşılık gelirken, yerli otomobil üretimi ve ihracatı geriledi.

Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu'nun (KBA) çarşamba günü açıkladığı verilere göre, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artışla 254.492 yeni binek otomobil tescil edildi.

Bataryalı elektrikli araç tescilleri yüzde 79,5 artışla 94.086'ya yükselirken, bu araçların pazar payı yüzde 37'ye ulaştı. Bataryalı elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlar da dahil olmak üzere elektrikli araçların toplam yeni binek otomobil tescillerindeki payı ise yüzde 48,2 oldu.

Kurumun verilerine göre Çinli otomobil üreticisi BYD'nin tescil edilen otomobil sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,3 arttı. Pazar payını yüzde 2'ye çıkaran BYD, en hızlı büyüyen marka oldu.

Almanya Otomotiv Sektörü Birliği'nden yapılan açıklamaya göre yeni otomobil tescillerindeki artışa rağmen Almanya'nın otomobil pazarı pandemi öncesi seviyelerin oldukça altında kaldı.

2026'nın ilk 10 ayında 2,48 milyon yeni binek otomobilin tescil edildiği pazarın büyüklüğü 2019'daki pandemi öncesi seviyenin halen yüzde 18 altında bulunuyor.

Öte yandan Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan ülkedeki otomobil üretimi ve ihracatı gerilemeye devam etti. Birliğin verilerine göre ekim ayında binek otomobil üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 düşerek 326.300'e, ihracatı ise yaklaşık yüzde 10 azalarak 246.500 adede geriledi.

Kaynak: Xinhua
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