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Almanya Başbakanı Scholz, Hannover Messe'nin Açılışında Konuştu

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Almanya'nın Hannover kentinde, 30 Mart 2025 tarihinde önemli sanayi fuarı Hannover Messe'nin açılış töreninde Başbakan Olaf Scholz bir konuşma yaptı, etkinlik sanayinin geleceğine dair önemli mesajlar içermekte.

HANNOVER, 31 Mart (Xinhua) -- Almanya'nın Hannover kentinde 2025 Hannover Messe'nin açılış töreninde konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 30 Mart 2025.

Almanya'nın önemli sanayi fuarlarından biri olan Hannover Messe'nin açılış töreni pazar akşamı yapıldı. (Fotoğraf: Du Zheyu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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