Almanya Başbakanı Friedrich Merz: "Almanya'yı Dijital ve Ekonomik Alanda Zirveye Taşıyacağız"

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) - Münih'teki Hristiyan Birlik Partisi (CSU) kurultayında konuşan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ideolojik kararların ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceğini belirterek, dijitalleşme ve modern altyapı projeleriyle Almanya'yı teknolojide öncü yapma hedefini açıkladı.

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU)'nun Münih'teki kurultayında konuştu.

Ülkenin dijitalleşme ve ekonomik büyüme hedeflerini anlatan Merz, konuşmasında, ideolojik kararların sanayi ve ekonomik kalkınmayı olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Merz, "Almanya'yı teknolojik açıdan dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline getirmek için kararlı adımlar atıyoruz. Nükleer enerjiden vazgeçme veya bazı otomotiv üretim kararları gibi ideolojik yaklaşımların geride bırakılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Hükümetin ekonomik ve savunma alanında aldığı kararları hızla uygulamaya devam edeceğini vurgulayan Merz, ayrıca dijitalleşme ve modern altyapı projelerinin, Almanya'yı küresel rekabette öne çıkaracak unsurlar olduğunu belirtti.

Merz, ABD ile ilişkiler konusunda ise temkinli mesajlar vererek, "Son yıllarda ABD ile hem Almanya hem de Avrupa'nın ilişkilerinde zorluklar yaşandı. Yeni yönetimlerle bu süreç daha da karmaşık hale gelebilir" dedi.

Konuşmasının sonunda, (CSU) delegeleri Merz'i ayakta alkışladı.