Haberler

Almanya Başbakanı Friedrich Merz: "Almanya'yı Dijital ve Ekonomik Alanda Zirveye Taşıyacağız"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Münih'teki Hristiyan Birlik Partisi kurultayında konuşan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ideolojik kararların ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceğine dikkat çekerek, Almanya'yı teknoloji alanında öncü yapma hedeflerini açıkladı. Merz, dijitalleşme ve modern altyapı projelerinin önemini vurguladı.

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) - Münih'teki Hristiyan Birlik Partisi (CSU) kurultayında konuşan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ideolojik kararların ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceğini belirterek, dijitalleşme ve modern altyapı projeleriyle Almanya'yı teknolojide öncü yapma hedefini açıkladı.

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU)'nun Münih'teki kurultayında konuştu.

Ülkenin dijitalleşme ve ekonomik büyüme hedeflerini anlatan Merz, konuşmasında, ideolojik kararların sanayi ve ekonomik kalkınmayı olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Merz, "Almanya'yı teknolojik açıdan dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline getirmek için kararlı adımlar atıyoruz. Nükleer enerjiden vazgeçme veya bazı otomotiv üretim kararları gibi ideolojik yaklaşımların geride bırakılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Hükümetin ekonomik ve savunma alanında aldığı kararları hızla uygulamaya devam edeceğini vurgulayan Merz, ayrıca dijitalleşme ve modern altyapı projelerinin, Almanya'yı küresel rekabette öne çıkaracak unsurlar olduğunu belirtti.

Merz, ABD ile ilişkiler konusunda ise temkinli mesajlar vererek, "Son yıllarda ABD ile hem Almanya hem de Avrupa'nın ilişkilerinde zorluklar yaşandı. Yeni yönetimlerle bu süreç daha da karmaşık hale gelebilir" dedi.

Konuşmasının sonunda, (CSU) delegeleri Merz'i ayakta alkışladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı: Bu adam kesinlikle ruh hastası

Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı
Türk çiftçisi çöpe atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor

Türk çiftçisi ot diye atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı: Bu adam kesinlikle ruh hastası

Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı
Avustralya'da 12 kişinin can verdiği saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı

Plajdaki katliamda kan donduran detay! Ölü sayısı katlanabilirmiş
Kocaelispor, Fatih Karagümrük'ü 90+2'de üzdü! İki takımda puanları paylaştı

Tam kazandım derken 90+2'de gelen golle yıkıldılar
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 10 kişi kaldı

Trabzon'da kırmızı kart!
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Fenerbahçe'de fesih kararı

Kadro dışı bırakılan yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
Sır dolu ölüm! 3 kişi uyudukları otomobilden 2 kişi çıktılar

Sır dolu ölüm! 3 kişi uyudukları otomobilden 2 kişi çıktılar
Bomba iddia: TMSF, Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verdi

Fotoğraf iddiası ses getirmişti! Ünlü spikeri de kanaldan kovdular
title