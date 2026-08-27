Merz'den AB Bütçe Artışına Sert Tepki

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun yeni bütçe teklifindeki yüzde 60'a varan artış önerisini "kesinlikle karşılanamaz" olarak nitelendirerek, bütçenin yüz milyarlarca avro azaltılması çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Merz, başkent Berlin'de Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ve Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile Başbakanlık Ofisi'nde basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Hollanda ve İsveç liderlerinin de video konferans yöntemiyle katıldığı görüşmenin ardından liderler ortak basın toplantısı düzenledi.

Merz, egemen ve güçlü bir Avrupa'ya yönelik beklentilerine uygun bir AB bütçesi istediklerini söyledi.

AB'ye en fazla net mali katkı sağlayan bu 6 ülkenin, Birliğin 2028-2034 yıllarını kapsayan Çok Yıllık Mali Çerçevesi'ni ele aldığını belirten Merz, gelecek dönem için hazırlanacak bütçe konusunda "gerçekçilik ve reformlar" istediklerini vurguladı.

Merz, 20. yüzyılın bütçesiyle 21. yüzyılın zorluklarının üstesinden gelinemeyeceğini anlattı.

Başbakan Merz, AB'nin rekabet gücünü merkeze alan, siyasi önceliklerini yansıtan modern ve çok yıllık bir mali çerçeveye ihtiyaç duyduğunu belirterek "Egemen ve güçlü bir Avrupa'ya yönelik beklentilerimize uygun bir Avrupa bütçesi istiyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın bu dünyada ancak kendi ekonomik gücüyle yerini koruyabileceğini söyleyen Merz, AB bütçesinin finanse edilebilecek durumda olması gerektiğini dile getirdi.

Merz, "Mevcut öneriler, (AB bütçesi için) yüzde 60'a varan bir artış öngörmekte. Tüm üye devletlerde bütçe konsolidasyonunun yaşandığı bu dönemde, bu maliyet kesinlikle karşılanamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu nedenle, önerilerin birkaç yüz milyar avro kadar azaltılmasını istediklerini vurgulayan Merz, bu kesintilerin tüm alanlarda yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Görüşmeye katılan ülkelerin ayrıca Ukrayna'ya yardımın yüzde 70'ini sağladığını aktaran Merz, "Cimri değiliz ancak komisyonun önerdiği gibi bu tür artışlar çağımıza uygun değil." dedi.

Danimarka Başbakanı Frederiksen de AB bütçesinin güvenliğe ve savunmaya öncelik vermesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna'ya güçlü desteğin sürdürülmesini, AB sınırlarının korunmasını ve ekonominin güçlenmesini istediklerini aktaran Frederiksen, AB bütçesinin şu anki halinden daha büyük olabileceğini ancak halihazırda önerilen artışın çok yüksek olduğunu dile getirdi.

Finlandiya Başbakanı Orpo da AB bütçesinin modern olması ve Avrupa fonlarının mümkün olan en büyük etkiyi sağlayacak şekilde harcanmasını sağlaması gerektiğini ifade etti.

Ülkesinin Rusya ile 1340 kilometre uzunluğunda kara sınırına sahip olduğuna işaret eden Orpo, bunun güvenlik, altyapı ve ekonomi için somut sorunlar getirdiğini, yeni AB bütçesinin bu gerçeklikleri kabul etmesi gerektiğini kaydetti.

Avusturya Başbakanı Stocker da AB bütçesine ilişkin önerileri eleştirerek "Avusturya'daki insanlara ülkemizde bütçelerimizi kısarken, Brüksel'de tüm zamanların en büyük bütçesini tartıştığımızı açıklayamam." dedi.

Her avronun hedefine uygun bir şekilde harcanması gerektiğini vurgulayan Stocker, güçlü bir bütçenin otomatik olarak en büyük bütçe anlamına gelmediğini belirtti.

Stocker bütçe konusunda ihtiyaçlara ve verimliliğe işaret ederek "Buraya 'hayır' demek için gelmedik, 'evet' demek için geldik; ancak bu 'evet', daha iyi bir bütçeye ve daha iyi ifade edilmiş hedeflere yönelik bir 'evet'tir." ifadelerini kullandı.

Ortak bildiri yayımlandı

Toplantının ardından 6 ülke tarafından yayımlanan ortak bildiride, yeni bütçede yapısal reformların şart olduğu ve ortak borçlanmanın mali sorunlara çözüm olamayacağı uyarısı yapıldı.

AB'nin mevcut çok yıllık bütçesi 1,4 trilyon avro seviyesinde bulunuyor. 1 Ocak 2028'de yürürlüğe girecek yeni mali çerçevenin kabul edilmesi için 27 üye ülkenin oy birliği gerekiyor.

Kaynak: AA