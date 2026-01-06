Avrupa'da alkol hangi ülkede en ucuz?

Almanya, Avrupa Birliği (AB) içinde alkolün en ucuz olduğu ülkelerden biri. İtalya'dan sonra ikinci sırada yer alan Almanya'da kişi başı yıllık saf alkol tüketimi 11,2 litre ile görece yüksek olsa da tüketim düşüşte. Almanya'da bira, şarap ve diğer alkollü içecekler diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında daha ucuza satılıyor.

Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı son verilere göre, perakende alkollü içecek fiyatları Ekim 2025'te Avrupa Birliği (AB) ortalamasının yüzde 14 altında seyretti. Kurum, alkollü içeceklerin daha da ucuz olduğu tek ülkenin İtalya olduğuna dikkat çekti. İtalya'da alkol fiyatları AB ortalamasının yüzde 19 altında kaldı.

Alkol fiyatlarının AB genelinde en yüksek olduğu ülke ise ortalamanın yüzde 110 üzerinde seyreden Finlandiya oldu. Danimarka'da alkollü içecekler AB ortalamasından yüzde 23, Belçika'da yüzde 13, Polonya'da yüzde 9 daha pahalı.Fransa, Hollanda ve Lüksemburg'da fiyatlar AB ortalaması civarında seyrederken alkollü içecekler Çekya'da AB ortalamasından yüzde 7, Avusturya'da ise yüzde 11 daha ucuz.

Alkol fiyatları istatistiklerinin sebebi "Dry January"

Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin Pazartesi günü açıkladığı alkol fiyatlarına dair verilerin vesilesi, İngiltere, İsviçre, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde her yılın Ocak ayında yürütülen "Dry January" (Alkolsüz Ocak) kampanyası. Bu kampanya ile Noel ve yılbaşı sonrası vatandaşların yeni seneye sağlıklı başlaması ve yıla alkol tüketmeden start vermesi hedefleniyor. Kampanya ile insanların sağlık konusundaki hassasiyetinin artırılması amaçlanıyor.

Dolayısıyla alkol tüketimine dair veriler de bu dönemde yakından takip ediliyor.

İstatistiklere göre Almanya'da alkol tüketimi ise nispeten yüksek.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 2022 yılında Almanya'da 15 yaş ve üzeri kişi başına 11,2 litre saf alkol tüketildi. Bu da alkol oranı yüzde 5 olan ve yarım litrelik yaklaşık 448 bardak bira içildiği anlamına geliyor. Tüketilen alkol miktarı yüksek olsa da genel olarak alkol kullanımı senelerdir düşüşte. İstatistiklere göre on yıl önce Almanya'da kişi başına tüketim 12,1 litre ile günümüzden yaklaşık bir litre daha fazlaydı.

AB'de en çok alkolü kim içiyor?

2022 yılı AB kıyaslamasında Almanya, kişi başına alkol tüketiminde Fransa ve Portekiz ile birlikte dokuzuncu sırada yer aldı. Aynı sene AB genelinde en çok alkol kişi başına 17,1 litre ile Romanya'da tüketilirken, onu 14,7 litre ile Letonya, 13,7 litre ile de Çekya izledi. AB'de en az alkol tüketilen ülkeler ise 7 litre ile Yunanistan, 6,2 litre ile Malta ve 5,2 litre ile Kıbrıs oldu.

Reuters /ETO,HS