Alman Sporcu Simon Langenfelder, Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nı Kazandı

Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın (MX2) Türkiye etabını Alman sporcu Simon Langenfelder kazandı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Of Türkiye, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam ediyor.

Organizasyon kapsamında MX2'nin Türkiye etabının 1. ayak ve final yarışları yapıldı.

Etapta Simon Langenfelder birinci oldu. İkinciliği Hollandalı Kay de Wolf, üçüncülüğü ise İspanyol Guillem Farres kazandı.

Yarışın ardından düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri verildi.