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Alman otomobil devleri krizi aşamıyor

Alman otomobil devleri krizi aşamıyor
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Alman otomobil endüstrisi krizden çıkamadı. Mercedes, VW ve BMW'nin ilk çeyrek karı yüzde 23 azalırken, ABD'li üreticiler yüzde 83 kar artışı sağladı. En karlı markalar Suzuki ve GM oldu.

Alman otomobil endüstrisi içinde bulunduğu krizden 2026'nın ilk çeyreğinde de çıkamadı. ABD'li ve Japon üreticiler ciro artışı yaşarken Mercedes, VW ve BMW gibi markaların gelirleri erimeye devam etti.Uzun süredir krizdeki Alman otomobil sektörü 2026 yılına da iyi başlamadı. Sektöre yönelik danışmanlık hizmeti veren EY tarafından yapılan ve sonuçları Cuma günü açıklanan ilgili araştırmaya göre, üç Alman otomotiv devi Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW'nin ilk çeyrek karı yüzde 23 azaldı. Aynı dönemde ABD'li otomotiv şirketleri ise karlarını yüzde 83 oranında artırdı.

Alman otomobil üreticileri, büyük otomotiv sektörüne sahip ülkeler arasında yüzde 4'lük düşüşle ciro kaybı yaşayan tek grup oldu. ABD'li üreticiler yüzde 5, Japon üreticiler ise aynı dönemde yüzde 4 oranında büyüme kaydetti.

"Kriz özellikle Alman otomotiv devleri için henüz aşılmış değil" ifadesini kullanan EY'den Constantin Gall, Alman otomotiv endüstrisinin köklü bir yapısal dönüşüm içinde olduğunu belirterek "Kaybedilen yurt dışı pazarlar, yüksek yazılım yatırımları ve elektrikli mobiliteye yavaş geçiş sonuçları olumsuz etkiliyor" dedi.

En karlı üreticiler Suzuki ve General Motors

Araştırmaya göre, dünya genelinde en karlı otomobil markaları sıralamasında Japon üretici Suzuki yüzde 10,9 kar marjıyla ilk sırada yer alırken ABD'nin sektör lideri General Motors (GM) yüzde 9,4 ile ikinci, Güney Koreli Kia da yüzde 7,5 ile üçüncü oldu.

Alman üreticiler BMW yüzde 6,5 ile dördüncü, Mercedes-Benz yüzde 6 ile altıncı, Volkswagen ise yüzde 3,3 ile 13'üncü basamakta yer aldı.

Alman üreticilerin özellikle Çin pazarındaki kaybı, Alman sanayisi açısından en önemli sorunlardan biri. 2026'nın ilk üç ayında Alman şirketlerin bu ülkedeki satışları yüzde 16 düştü.

Çin'in sürekli kar getiren bir pazardan en büyük sorunlardan birine dönüştüğünü dile getiren Constantin Gall, "Jeopolitik gerilimler, milliyetçilik, ticarete getirilen engeller ve farklı motor teknolojilerine dair değişen siyasi tercihler sektörü etkiliyor" dedi.

Gall, Alman otomobil şirketlerinin artık serbest küresel ticaretten faydalanamadığını, bu durumun şirketler için işleri zorlaştırdığını da dile getirdi.

Reuters / ET,MUK

Kaynak: Deutsche Welle
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