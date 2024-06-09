Dünya Alman Çoban Köpeği Dernekleri Birliği (WUSV) ile Alman Çoban Köpeği Irk ve Spor Derneğince (ACKIS) "Alman Çoban Köpeği Irk Standartları Yarışması" düzenlendi.

Ankara'da köpek eğitim akademisindeki yarışma öncesinde köpek eğitmenleri 2 gün süren programa alındı. Eğitim programında ACKIS Başkanı Ahmet Karataş, köpek eğitmeni Cem Bakaçhan ile Hasan Saratlı katılımcılarla "iş köpekleri yönetmeliği" ve köpeklerin bakımına ilişkin bilgileri paylaştı.

Eğitimin ardından düzenlenen yarışmada köpekler, Alman İş Köpekleri ve Irk Standartları hakemi Edgar Pertl tarafından değerlendirildi.

Derneğin 2009'dan beri Dünya Alman Çoban Köpeği Dernekleri Birliği üyesi olduğunu, her yıl yaklaşık 7 defa ırk standartları yarışması düzenlendiklerini anlatan Ahmet Karataş, eğitim sınavları da gerçekleştirdiklerini ve bu eğitimlerin dünyada 87 ülkede tanındığını belirtti.

Karataş, "Yarışmaları, damızlık köpekleri belirlemek amaçlı yapıyoruz. Köpek kalitesinin artması hedefimiz." dedi.

Alman hakem Pertl de Türkiye'de bu yıl ilk kez bu yarışmaya katıldığını ve organizasyonun çok başarılı geçtiğini ifade etti.

Pertl, Alman çoban köpekleri üzerine 50 yıldır araştırma yaptığını ve Türkiye'de de bu ırkın çok sevildiğini dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.

Hayvanseverlerin katıldığı programda, yaklaşık 100 köpek yürüyüş, duruş ve bakım özellikleri açısından değerlendirildi.

Yarışmada, dereceye giren Alman çoban köpeklerinin eğitmenlerine mama ve madalya verildi.