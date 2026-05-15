Almanya Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Bas Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu

Almanya Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Barbel Bas, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi ve Dijital Dönüşüm Merkezi'ni ziyaret ederek, mesleki eğitim ve dijital dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Gaziantep Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, Almanya Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Bas, Duisburg ve Çevresi Türk İş İnsanları ve Akademisyenler Derneği Başkanı İsmail Ünal ve beraberlerindeki heyet, Gaziantep'te bir dizi ziyarette bulundu.

GSOMEM ve Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan heyet üyeleri, fikir alışverişinde bulundu.

Bas, mesleki eğitim ve üretim süreçlerinin modernizasyonuna yönelik bu gibi merkezlerin önemli, gençlerin ve kadınların iş gücüne kazandırılmasına yönelik çalışmaların kıymetli olduğunu ifade etti.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de sanayinin sürdürülebilir gelişimi için nitelikli insan kaynağı ile dijital ve yeşil dönüşümün büyük önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
