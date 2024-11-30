Alişer Usmanov, Uluslararası Eskrim Federasyonu'nun Yeni Başkanı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) olağan kongresinde Özbek asıllı Rus iş insanı Alişer Usmanov başkan olarak seçildi.

Toplamda 156 ülkenin üye olduğu, federasyon faaliyetleri ve perspektiflerine ilişkin konuların da görüşüldüğü kongrede başkanlık seçimi yapıldı.

İsveç Eskrim Federasyonu Başkanı Otto Drakenberg ve Alişer Usmanov'un başkanlık için aday olduğu kongrede, 100'den fazla üye ülkenin oylarını alan Usmanov başkan seçildi.

Usmanov, basına kapalı olarak yapılan kongredeki başkanlık seçiminin ardından medya mensuplarına açıklamalarda bulundu.

FIE başkanlığına aday olma konusunda kendisine güvenen uluslararası eskrim ailesine güvenleri ve destekleri için minnettar olduğunu kaydeden Usmanov, "Adaylığımı destekleyen 103 ulusal federasyonun görüşlerini göz ardı edemezdim ve adaylığıma oy veren federasyonların her birine teşekkür ediyorum. Eskrimin parlak geleceği ve dinamik gelişimi konusunda herkese güvence vermek istiyorum." dedi.

Usmanov, herkesin bildiği gibi kendisine karşı haksız kısıtlamaların olduğunu ve şu anda bununla ilgili olarak mahkemede itirazda bulunduğunu hatırlatarak, bu bağlamda her zaman FIE'nin çıkarlarını gözettiğini ve hakkında uygulanan yaptırımların FIE'ye ve faaliyetlerine yayılmasını önlemek için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğini vurguladı.

İlk kez 2008'de FIE Başkanı seçilen Usmanov, 2012, 2016 ve 2021 yıllarında arka arkaya üç kez daha federasyon başkanlığına yeniden seçilmişti. Usmanov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından yaptırımlar nedeniyle 2022'de kendi isteğiyle başkanlık görevinden istifa etmişti.

Geçmişte eskrim sporu ile uğraşan Usmanov, Sovyetler Birliği döneminde 1970'lerde Özbekistan genç eskrim takımında, daha sonra ise Sovyetler Birliği milli eskrim takımında yer almıştı.???????