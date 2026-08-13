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Alihan Kuriş Suç Örgütü Soruşturması: Ekonomik Yapılanma ve MASAK İncelemesi

Alihan Kuriş Suç Örgütü Soruşturması: Ekonomik Yapılanma ve MASAK İncelemesi
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SORUŞTURMANIN ODAĞINDA EKONOMİK YAPILANMA VAR'Alihan Kuriş' suç örgütüne yönelik soruşturmanın, herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak faaliyet gösterip, göstermediğine odaklandığı belirtildi.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDA EKONOMİK YAPILANMA VAR

'Alihan Kuriş' suç örgütüne yönelik soruşturmanın, herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak faaliyet gösterip, göstermediğine odaklandığı belirtildi. Dosyanın, örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü, şüphelilere yöneltilen iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlüklerin bulunduğu kaydedildi. Soruşturma dosyasında bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu ifade edildi.

MASAK İNCELEMESİ GENİŞLETİLİYOR

Soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan mali analizler de incelemeye alındı. Dosyadaki iddialara göre; örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor. Söz konusu rakamın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı belirtildi. Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı kaydedildi.

ŞİRKET VE VARLIKLARA YÖNELİK TEDBİRLER

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafaza edilmesi ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi. Şirketler ve varlıklar üzerindeki tedbirlerin kapsamı, mali incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşecek. Soruşturmanın kapsamının, MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli deliller üzerinde yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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