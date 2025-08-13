Ali Keleş Futbol Turnuvası Sonuçlandı, Uzungölspor Şampiyon
Çaykara'da gerçekleştirilen Ali Keleş Futbol Turnuvası sona erdi. Final maçında Uzungölspor, Antikorspor'u 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Törende ödüller, Çaykara Kaymakamı ve Belediye Başkanı tarafından verildi.
Çaykara'da düzenlenen Ali Keleş Futbol Turnuvası sona erdi.
Kaymakamlık, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Çaykara Belediyesince organize edilen turnuvanın final maçında Uzungölspor ile Antikorspor karşılaştı.
Maçtan 4-1 galip ayrılan Uzungölspor turnuvanın şampiyonu oldu.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende sporculara ödüllerini Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu verdi.
Kaynak: AA / Hilmi Kanık - Güncel