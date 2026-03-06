Haberler

Babacan'dan, Tüsiad Yöneticilerine Verilen Hapis Cezasına Tepki: Cezalandırılan Türkiye'nin Üretimidir, İstihdamıdır, Yatırım Ortamıdır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜSİAD eski yöneticilerine verilen hapis cezasına tepki göstererek, bunun Türkiye'nin üretim, istihdam ve yatırım ortamını tehdit ettiğini belirtti.

(ANKARA)- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)'ın eski yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Aras'a verilen hapis cezasına ilişkin, "Burada cezalandırılan sadece iki iş insanı değildir; cezalandırılan Türkiye'nin üretimidir, istihdamıdır, yatırım ortamıdır"  değerlendirmesinde bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yöneticileri Orhan Turan ile Ömer Aras'a verilen 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Babacan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"TÜSİAD yöneticilerine verilen hapis cezası, iş dünyasına tek bir şey söylüyor: Bu ülkede hiç kimse güvende değildir. Burada cezalandırılan sadece iki iş insanı değildir; cezalandırılan Türkiye'nin üretimidir, istihdamıdır, yatırım ortamıdır."

İktidar, katılmadığı her beyanı suç olarak yaftalamaktan vazgeçmeli, farklı görüşlere fikirle ve muhakemeyle cevap verebilmelidir.

Hukuk olmadan, adalet olmadan, ülkeye yatırım gelmez, ekonomi büyümez."

Kaynak: ANKA
Trump, Küba'nın çok yakında düşeceğini savundu

Gittikçe daha tehlikeli oluyor: O ülke de yakında düşecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı

Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı
Almanya Başbakanı Merz: İran'da sonsuz bir savaş çıkarımıza değil

Avrupa şimdiden savaştan bıkmış gibi! Bir ülkeden "kısa kes" çağrısı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır

Pezeşkiyan'dan dikkat çeken çıkış! Mesajı Türkiye'yi de ilgilendiriyor
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı

Görüntüler ABD ve İsrail'in her gün vurduğu ülkeden
Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı

Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı
Zehra Kınık davasında 2 yıl 6 aylık hapis cezası kesinleşti

İstinaf itirazları reddetti: Zehra Kınık'ın cezası onandı
İran'da düşürülen İsrail İHA'sı traktörle sokak sokak taşınarak sergilendi

Traktördeki İsrail teknolojisinin son ürünü! Sokak sokak sergilediler