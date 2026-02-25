Haberler

Babacan, Tümorsiad Yönetimiyle Görüştü

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tüm Ortadoğu Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Bağ ve dernek üyeleriyle DEVA Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel merkezimizde Tüm Ortadoğu Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni ağırladık. TÜMORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Bağ ve üyelerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

