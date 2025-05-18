Ali Babacan Eyüp Sultan'da Ekonomik Sorunları Dinledi

Ali Babacan Eyüp Sultan'da Ekonomik Sorunları Dinledi
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Eyüp Sultan'da esnaf ve yurttaşlarla bir araya gelerek ekonomik sıkıntıları dinledi. Yurttaşlar geçim sıkıntısı çektiklerini ve emekli maaşlarının yetersizliğinden bahsetti.

(İSTANBUL) - İstanbul Eyüp Sultan'da esnaf ve yurttaşlar, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a dert yandı. Emekliler, yaşadıkları ekonomik sorunları anlattı.

Ali Babacan, İstanbul Eyüp Sultan'da esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi. Yaşadıkları ekonomik sorunları anlatan yurttaşlar, geçinemediklerinden dert yandı.

Bir yurttaş, Babacan'a, "Eşim emekli. Ne kadar alacak, 14 bin 500 lira. Çocuklar olmasa halimiz harap" dedi.

Bir başka yurttaş ise "Pilav yaptık vurguncuya yedirdik, aslan payımıza kedi dedirdik. Biz, bizi soyanı sevdik" ifadelerini kullandı.

Bir emekli vatandaş ise aldığı emekli maaşının azlığından yakınarak, 10 bin lira kira ödediğini söyledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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