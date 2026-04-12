Deva Partisi Genel Başkanı Babacan, 24 Yaşındaki Genç Çiftçiyi Görünce Alnından Öptü

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya Tarım Fuarı'nda genç çiftçilerle bir araya geldi. Babacan, genç çiftçi ile yaptığı sohbette tarımın önemine vurgu yaptı ve tarım politikalarındaki eksiklikleri eleştirdi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya Tarım Fuarı'nda karşılaştığı 24 yaşındaki genç çiftçiyi alnından öperek, "Maşallah ne güzel çünkü tarım çok önemli. Topraktan kopmamak lazım. Gençler topraktan uzaklaşıyor" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya Tarım Fuarı'nda karşılaştığı genç çiftçi ile sohbet etti. Babacan, üniversite mezunu gencin 24 yaşında olduğunu öğrenince, "Gel seni alnından bir öpeyim. 24 yaşında bir çiftçi bak, alnından öpmek lazım" diyerek genci alnından öptü. Genç çiftçiye ne ektiğini soran Ali Babacan, "Maşallah ne güzel çünkü tarım çok önemli. Topraktan kopmamak lazım. Gençler topraktan uzaklaşıyor" diye konuştu.

Tarım Fuarı'nda çiftçi ve üreticilerin şikayetleri ile karşılaşan Babacan, Türkiye'nin bir tarım politikası olmadığını savundu. Faize verilen paranın çiftçiye verilenin 16 katı olduğunu söyleyen Ali Babacan, vergi, sigorta, banka borçlarının bir yıl ödemesiz üç yıla yaygın yeniden yapılandırılması gerektiğini belirterek, çiftçinin gübre, akaryakıt ve yem maliyetinin yarısının da devlet tarafından karşılanmasını istedi.

Kaynak: ANKA
