Haberler

Babacan'a dert yanan vatandaş: Hayattan bıktım, beklentim kalmadı

Babacan'a dert yanan vatandaş: Hayattan bıktım, beklentim kalmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a esnaf ziyareti sırasında dert yanan bir vatandaş, ekonominin düzelebileceğini ancak psikolojilerinin düzelmeyeceğini söyledi; her şeyden şikayetçi olduğunu, hayattan bıktığını ve beklentisinin kalmadığını ifade etti. Babacan, bu sözlerin milyonların düşüncesini yansıttığını belirtti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a dert yanan bir vatandaş, "Ekonomi düzelir, düzelir de psikolojimiz düzelmez. Birileri gelir, düzeltir. Senin o ilk zamanlar yaptığın gibi. Ama psikoloji nasıl düzelecek? Her şeyden şikayetçiyim. Hayattan bıktım. Beklentim kalmadı" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş ile arasında geçen diyaloğun videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Babacan, "Ekonomi düzelir de psikolojimiz düzelmez. Hayattan bıktım, beklentim kalmadı" diyen vatandaş ile diyaloglarının yer aldığı videoya, "Duyduğumuz bu sözler, aslında milyonlarca insanın düşüncelerini temsil ediyor. Kötü ekonominin, hukuksuzlukların, adaletsizliklerin toplumu getirdiği durum maalesef bu" notunu düştü.

Ali Babacan, sohbet sırasında, "Ekonomi düzelir, düzelir de psikolojimiz düzelmez. Birileri gelir, düzeltir. Senin o ilk zamanlar yaptığın gibi. Ama psikoloji nasıl düzelecek?" diyen vatandaşa, "Psikoloji ekonomi ile alakalı değil mi?" diye sordu. Vatandaş da "Ekonomi ile alakalı ama işte yine bir eser kalıyor" yanıtını verdi.

"HAYATTAN BIKTIM"

Babacan, "Asıl psikolojinin düzelmesi için adalet hissi gerekiyor. En önemlisi o. İnsanların böyle, 'mutluyum, keyfim yerinde' demesi biraz para ama daha çok adaletle alakalı" sözleri üzerine vatandaş, "Adaletle alakalı tabii" dedi. Ali Babacan da "Adalet hissi olduğu zaman insanlar mutlu olur" diye konuştu.

"Keyfim hiç yerinde değil" diyen vatandaşa, "Hayırdır, en çok neden şikayetçisin?" diye soran Babacan, vatandaşdan, "Her şeyden şikayetçiyim. Hayattan bıktım. Beklentim kalmadı" yanıtını aldı.

Kaynak: ANKA
İstanbul'da deprem mi oldu? Vatandaşlar Kandilli'nin sitesine akın etti

İstanbul'da peş peşe deprem! İşte merkez üssü ve şiddeti

ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı

ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında

Sınırımızda neler oluyor? İsrail'den gerginliği tırmandıracak hamle
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'de Mbappe krizi! Tepkiler çığ gibi

Tepkiler çığ gibi! Ne yapıyorsun Mbappe?
İran'dan ABD'ye Avrupa'da misilleme tehdidi

İran savaşı Avrupa'ya taşıyor! Hedeflerinde komşumuz da var

Cenazeye katıldı! Son halini görenler tanıyamadı

Cenazeye katıldı! Son halini görenler tanıyamadı

Küçükçekmece’de kontrollü yıkım kontrolden çıktı! Operatör enkaz altında kaldı

Kontrollü yıkım kontrolden çıktı: Operatör canını zor kurtardı

Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca savaşında mahkeme kararını verdi

Mahkeme kararını verdi! İşte davayı kazanan taraf

Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Bu sene kıyamet kopacak! O da Süper Lig devine geliyor
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler