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Evergrande'nin eski başkanı Xu Jiayin'e ömür boyu hapis cezası

Evergrande'nin eski başkanı Xu Jiayin'e ömür boyu hapis cezası
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Shenzhen Orta Halk Mahkemesi, Evergrande Grubu'nun eski başkanı Xu Jiayin'i yasadışı mevduat toplama, dolandırıcılık, rüşvet ve zimmete para geçirme dahil birçok suçtan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca Xu'nun siyasi haklarını elinden aldı, tüm kişisel mal varlığına el koydu ve Evergrande Grubu ile Evergrande Emlak Grubu'na toplam 15,82 milyar yuan para cezası verdi.

SHENZHEN, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande Grubu'nun eski başkanı Xu Jiayin hakkında çeşitli suçlamalar nedeniyle devam eden davada karar açıklandı. Birçok suçtan hüküm giyen Xu, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'in Guangdong eyaletindeki Shenzhen Orta Halk Mahkemesi perşembe günü, Evergrande Grubu ve Xu'yu halktan yasa dışı yollarla mevduat toplamak, dolandırıcılık yoluyla fon toplamak, yasadışı kredi kullandırmak, hileli menkul kıymet ihracı yapmak, önemli bilgileri hukuka aykırı şekilde ifşa etmek ve şirket adına rüşvet vermekten suçlu buldu.

Mahkeme ayrıca Xu'yu, fonları yasadışı yollarla kullanma ve zimmete para geçirme suçlarından, Evergrande Emlak Grubu'nu ise hileli menkul kıymet ihraç etme suçundan mahkum etti.

Mahkeme, Xu'nun siyasi haklarının ömür boyu elinden alınmasına ve tüm kişisel mal varlığına el konulmasına, ayrıca yasadışı kazançlarının tahsiline devam edilmesine ve kalan açığın tazmin edilmesine karar verdi.

Öte yandan Evergrande Grubu'na 8,82 milyar yuan (1,3 milyar ABD doları), Evergrande Emlak Grubu'na ise 7 milyar yuan para cezası verildi.

Kaynak: Xinhua
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