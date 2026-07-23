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Xingtai: Bisiklet Üretim Merkezinden Küresel Pazara Açılan Kent

Xingtai: Bisiklet Üretim Merkezinden Küresel Pazara Açılan Kent
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Çin'in bisiklet üretim merkezi Xingtai, ürünlerini dünya çapında ihraç ediyor. Son yıllarda modernizasyonu hızlandıran kent, altyapısını geliştirerek profesyonel yarışlar ve halka açık etkinlikler düzenliyor. Üretim ve spor etkinliklerini birleştiren Xingtai, yerel bisiklet sektörünün gelişimine ivme kazandırıyor.

XİNGTAİ, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in bisiklet üretim merkezi olarak tanınan Xingtai kenti, ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki pazarlara ihraç ediyor.

Son yıllarda bisiklet sektöründe modernizasyon çalışmalarını hızlandıran kent, altyapısını geliştirerek çok sayıda profesyonel yarışa ve halka açık bisiklet etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Üretim kapasitesini spor etkinlikleriyle birleştiren Xingtai, yerel bisiklet sektörünün gelişimine ivme kazandırıyor.

Kaynak: Xinhua
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