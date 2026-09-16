Albüm: Çin'in Wuhan kentinde teknoloji şirketleri inovasyona öncülük ediyor
WUHAN, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Wuhan kentinde önde gelen teknoloji şirketleri, Wuhan Optik Vadisi'ndeki ileri imalat kümelenmesinden yararlanarak 100'den fazla alt ve üst tedarik zinciri işletmesinin koordineli şekilde gelişmesini sağladı.
WUHAN, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Wuhan kentinde önde gelen teknoloji şirketleri, Wuhan Optik Vadisi'ndeki ileri imalat kümelenmesinden yararlanarak 100'den fazla alt ve üst tedarik zinciri işletmesinin koordineli şekilde gelişmesini sağladı.
Kaynak: Xinhua