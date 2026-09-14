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Albüm: Çin'in Queshan ilçesinde yılda 400.000 keman üretiliyor

Albüm: Çin'in Queshan ilçesinde yılda 400.000 keman üretiliyor
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ZHENGZHOU, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Zhumadian kentine bağlı Queshan ilçesinin keman üretim sektörü hızla gelişiyor.

ZHENGZHOU, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Zhumadian kentine bağlı Queshan ilçesinin keman üretim sektörü hızla gelişiyor.

Son yıllarda memleketlerine dönen yetenekli keman yapım ustaları, Queshan'da faaliyete başlayarak sektöre ivme kazandırdı.

Çin'de üretilen orta ve üst segment keman, viyola, viyolonsel, kontrbas ve keman aksesuarlarının yüzde 80'inden fazlasını, yılda 400.000'e yakın keman üreten Queshan karşılıyor. Queshan'da üretilen keman ve ilgili ürünlerin büyük bölümü İtalya, ABD, Fransa ve Almanya gibi uluslararası pazarlara ihraç ediliyor.

Kaynak: Xinhua
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