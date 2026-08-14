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Chongqing'de Lotus Çiçeği Sektörü Yıllık 64 Milyon Dolar Gelir Sağlıyor

Chongqing'de Lotus Çiçeği Sektörü Yıllık 64 Milyon Dolar Gelir Sağlıyor
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Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ne bağlı Dazu ilçesinde gelişen lotus çiçeği sektörü, yılda yaklaşık 430 milyon yuan (64 milyon ABD doları) gelir elde ederek yerel çiftçiler için önemli geçim kaynağı oldu. Bölgede 1.000'den fazla çeşitle 3.333 hektarı aşan ekim alanında, mayıs-ekim arası hasat sezonunda yaklaşık 90 milyon sap kesme lotus çiçeği üretiliyor.

CHONGQİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ne bağlı Dazu ilçesinde gelişen lotus çiçeği sektörü, yalnızca taze kesme çiçek satışlarından yılda yaklaşık 430 milyon yuan (64 milyon ABD doları) gelir sağlayarak yerel çiftçiler için önemli bir geçim kaynağı haline geldi.

Bölgedeki lotus ekim alanı bugüne kadar 1.000'den fazla çeşitle 3.333 hektarı aşarken, mayıstan ekime kadar süren hasat sezonunda yaklaşık 90 milyon sap kesme lotus çiçeği üretiliyor.

Kaynak: Xinhua
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