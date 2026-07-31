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Albüm: Çin'in Chongqing kentinde Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda yük treni seferleri 961'e ulaştı

Albüm: Çin'in Chongqing kentinde Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda yük treni seferleri 961'e ulaştı
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CHONGQİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Demiryolları Chengdu Grubu Limited Şirketi'nin lojistik birimi, yılın ilk yarısında Chongqing kentindeki Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru üzerinden gerçekleştirilen toplam yük treni sefer sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,6...

CHONGQİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Demiryolları Chengdu Grubu Limited Şirketi'nin lojistik birimi, yılın ilk yarısında Chongqing kentindeki Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru üzerinden gerçekleştirilen toplam yük treni sefer sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,6 artarak 961'e yükseldiğini duyurdu.

Chongqing Gümrük İdaresi verilerine göre ise aynı dönemde kentin bu koridor üzerinden gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 artarak 28,71 milyar yuana (yaklaşık 4,25 milyar ABD doları) ulaştı.

Kaynak: Xinhua
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