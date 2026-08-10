Bengbu cam sektöründe atılım yaptı
Anhui'nin Bengbu kenti, gelişmiş cam teknolojilerinde önemli ilerlemeler kaydetti; ultra ince ekran camı ve içi boş mikroküreler gibi ürünler geliştirilip, kuvars kumundan son uygulamalara kadar tam bir sanayi zinciri kuruldu.
BENGBU, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Bengbu kenti, gelişmiş cam sektörü sayesinde son yıllarda temel teknolojilerde önemli atılımlar gerçekleştirdi. Kentte ultra ince ekran camı ve içi boş cam mikroküreler gibi yeni cam ürünleri başarıyla geliştirilirken, kuvars kumundan son kullanıcı uygulamalarına kadar eksiksiz bir sanayi zinciri oluşturuldu.
Kaynak: Xinhua