Albüm: Çin'in Alataw Geçidi Üretim ve Ticarette Canlılığıyla Öne Çıkıyor
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Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Alataw Geçidi kapsamlı gümrüklü alanının sınır ötesi e-ticaret gümrükleme merkezi, 4 Kasım 2023. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Alataw Geçidi kapsamlı gümrüklü alanının sınır ötesi e-ticaret gümrükleme merkezi, 4 Kasım 2023. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel