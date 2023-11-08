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Albüm: Çin'in Alataw Geçidi Üretim ve Ticarette Canlılığıyla Öne Çıkıyor

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Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Alataw Geçidi kapsamlı gümrüklü alanının sınır ötesi e-ticaret gümrükleme merkezi, 4 Kasım 2023. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Alataw Geçidi kapsamlı gümrüklü alanının sınır ötesi e-ticaret gümrükleme merkezi, 4 Kasım 2023. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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