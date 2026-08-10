Çin'de Yaz Hasat Sezonu Sürüyor
BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin genelinde yaz hasat sezonu hummalı çalışmalarla devam ediyor.
BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin genelinde yaz hasat sezonu hummalı çalışmalarla devam ediyor.
Kaynak: Xinhua
BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin genelinde yaz hasat sezonu hummalı çalışmalarla devam ediyor.
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