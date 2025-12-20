Albüm: Çin'de Üretilen Trend Oyuncaklar Dünya Genelinde Yoğun İlgi Topluyor

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da bulunan popüler oyuncak markası All For Play'in genel merkezinde çalışan görevliler, 28 Ekim 2025. (Fotoğraf: Huo Siying/Xinhua)

GUANGZHOU, 20 Aralık (Xinhua) -- Dünyanın en büyük trend oyuncak pazarlarından ve üretim merkezlerinden biri olan Çin'de sürpriz kutulardan karakter temalı ürünlere uzanan "trend oyuncaklar", duygusal tüketime dayalı eğilimin yükselişini yansıtan ve hızla büyüyen bir sektör olarak öne çıkıyor.

Çin, artık yalnızca bir üretim merkezi olmanın ötesine geçerek özgün kültürel ihracatın önemli kaynaklarından biri haline gelirken, ülkede tasarlanan trendlere uygun oyuncaklar uluslararası alanda geniş ilgi görüyor.

2024 yılından itibaren, bir dizi Çin kültürel ve yaratıcı ürünü büyük başarı elde ederek çevrimiçi ortamda trend haline geldi. Labubu, Nezha ve Wukong gibi tanınmış karakterler, filmler, oyunlar ve çeşitli kültürel ürünler aracılığıyla yoğun bir tüketici ilgisi oluşturdu.

2023 yılında yaklaşık 60 milyar yuan (yaklaşık 8,52 milyar ABD doları) değerinde olan ülkenin tasarım oyuncak pazarının, yıllık yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme oranıyla 2026'ya kadar 110,1 milyar yuana ulaşması öngörülüyor.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da bulunan Guangzhou Moetch Kültür ve Yaratıcılık Limited Şirketi'ndeki Sanrio temalı ürünler, 28 Ekim 2025. (Fotoğraf: Huo Siying/Xinhua)Çin'in güneyindeki Makao'da bir MINISO mağazasını ziyaret eden bir çocuk, 11 Aralık 2025. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)ABD'nin New York kentindeki Manhattan'da bir MINISO mağazasını ziyaret eden insanlar görülüyor. (Fotoğraf: Xinhua)Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki MINISO LAND mağazasını ziyaret eden insanlar, 28 Ekim 2025. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da bulunan popüler oyuncak markası All For Play'in genel merkezinde bulunan klavye süslemeleri, 28 Ekim 2025. (Fotoğraf: Huo Siying/Xinhua)Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki MINISO LAND mağazasını ziyaret eden insanlar, 28 Ekim 2025. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki MINISO LAND mağazasını ziyaret eden insanlar, 28 Ekim 2025. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)Çin'in güneyindeki Makao'da bir TOP TOY mağazasının önünden geçen turistler, 11 Aralık 2025. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)Singapur Changi Havalimanı'ndaki bir MINISO mağazası görülüyor. (Fotoğraf: Xinhua)Çin'in güneyindeki Makao'da bir MINISO mağazasını ziyaret eden insanlar, 11 Aralık 2025. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki MINISO LAND mağazasını ziyaret eden insanlar, 28 Ekim 2025. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)Çin'in güneyindeki Makao'daki Don Don Donki mağazasında sergilenen Guangzhou Moetch Kültür ve Yaratıcılık Limited Şirketi tarafından üretilen Sanrio temalı bir ürün, 14 Aralık 2025. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)Çin'in güneyindeki Makao'da bir MINISO mağazasını ziyaret eden insanlar, 11 Aralık 2025. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da kalabalık bir yaya caddesi olan Beijing Road'daki bir MINISO LAND ve TOP TOY mağazası, 28 Ekim 2025. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki MINISO LAND mağazasını ziyaret eden insanlar, 28 Ekim 2025. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da bulunan Guangzhou Moetch Kültür ve Yaratıcılık Limited Şirketi'nde yeni işe başlayanlara ürünleri tanıtan bir eğitmen, 28 Ekim 2025. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)Çin'in güneyindeki Makao'da bulunan Don Don Donki mağazasında Guangzhou Moetch Kültür ve Yaratıcılık Limited Şirketi tarafından üretilen Sanrio temalı sürpriz kutular, 14 Aralık 2025. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da bulunan popüler oyuncak markası All For Play'in genel merkezinde yaratıcı oyuncakları sergileyen bir çalışan, 28 Ekim 2025. (Fotoğraf: Huo Siying/Xinhua)Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki MINISO LAND mağazasını ziyaret eden insanlar, 28 Ekim 2025. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da bulunan Guangzhou Moetch Kültür ve Yaratıcılık Limited Şirketi'nde Sanrio temalı sürpriz kutular hakkında konuşan tasarımcılar, 28 Ekim 2025. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)