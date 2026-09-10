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Albüm: 26. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda yapay zeka ve teknoloji ürünleri büyük ilgi gördü

Albüm: 26. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda yapay zeka ve teknoloji ürünleri büyük ilgi gördü
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XİAMEN, 10 Eylül (Xinhua) -- 26. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı salı günü Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde başladı.

XİAMEN, 10 Eylül (Xinhua) -- 26. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı salı günü Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde başladı. Bu yılki etkinliğe 129 ülke ve bölgeden 1.200'ü aşkın devlet kurumu ve iş dünyası heyetinin yanı sıra 30 uluslararası kuruluş kayıt yaptırdı.

Etkinlikte yapay zeka, alçak irtifa ekonomisi, yeni enerji depolama ve yeşil enerji gibi ileri teknoloji alanlarındaki teknolojik başarılar sergileniyor.

Kaynak: Xinhua
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