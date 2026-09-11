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Albüm: 2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda sergilenen yeni teknolojiler büyük ilgi gördü

Albüm: 2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda sergilenen yeni teknolojiler büyük ilgi gördü
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BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı, bünyesindeki tematik sergi salonları, yeni teknolojiler, gelişmekte olan iş modelleri ve yenilikçi uygulamalarla ziyaretçilere ticaret ve hizmet alanındaki en ileri yenilikleri...

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı, bünyesindeki tematik sergi salonları, yeni teknolojiler, gelişmekte olan iş modelleri ve yenilikçi uygulamalarla ziyaretçilere ticaret ve hizmet alanındaki en ileri yenilikleri bizzat görme imkanı sunuyor.

Kaynak: Xinhua
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