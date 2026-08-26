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Katmandu'da 18. NADA Otomobil Fuarı Başladı

Katmandu'da 18. NADA Otomobil Fuarı Başladı
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KATMANDU, 26 Ağustos (Xinhua) -- 18. NADA Otomobil Fuarı, Nepal'in başkenti Katmandu'da salı günü başladı.

KATMANDU, 26 Ağustos (Xinhua) -- 18. NADA Otomobil Fuarı, Nepal'in başkenti Katmandu'da salı günü başladı. 50'den fazla araç markasını bir araya getiren fuar, Nepal'de bu ay düzenlenen ikinci büyük ölçekli uluslararası otomobil fuarı oldu.

NADA Nepal Otomobiller Birliği tarafından düzenlenen beş günlük fuarda, otomobil, motosiklet, otomobil parçaları ve ilgili hizmetlerin sergilendiği yaklaşık 200 stant bulunuyor. Fuarda 23 hafif binek araç markası, 17 hafif ticari araç markası ve 13 motosiklet markası yer alıyor.

BYD, Geely, Aion, Great Wall Motors ve Foton gibi Çinli otomobil markaları fuara güçlü bir katılım sağladı.

Fuarın açılışını yapan Nepal Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ram Sahaya Prasad Yadav, yerli otomobil üretiminin geliştirilmesinin yanı sıra elektrikli araçların daha fazla teşvik edilmesi çağrısında bulundu.

Yadav, "Elektrikli araçların yaygın kullanımı, yakıt ithalatına bağımlılığın azaltılmasına doğrudan yardımcı olmakta ve böylece ülkenin ticaret açığının daraltılmasına katkı sağlamaktadır" dedi.

Organizatörlere göre otomotiv sektörü devlete yaklaşık 90 milyar Nepal rupisi (588,1 milyon ABD doları) gelir sağlıyor ve yaklaşık 1 milyon kişiye istihdam imkanı sunuyor.

Kaynak: Xinhua
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