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Albüm: 1. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nın Maskotu Büyük İlgi Gördü

30 Kasım 2023 16:29 Son Güncelleme: 16:30 Abone Ol

BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Dünyada sanayi ve tedarik zinciri işbirliğinin teşvik edilmesine odaklanan türünün ilk örneği olan 1. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı (CISIE), Çin'in başkenti Beijing'de devam ediyor.