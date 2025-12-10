Albinizmli antrenörlük öğrencisi arkadaşlar zorlukları dayanışmayla aşıyor

Selçuk Üniversitesinde antrenörlük eğitimi alan albinizmli Muhammet Akdemir ile Yusuf Adıgüzel, spor ve eğitim hayatlarında yaşadıkları zorlukları birlikte aşarak gösterdikleri dayanışmayla dikkati çekiyor.

Konya'nın Ereğli ilçesinde doğan Akdemir (20) ile Mardin'de dünyaya gelen Adıgüzel (21) milli atletizmci oldukları dönemde turnuvada tanışıp, arkadaş olduktan sonra birbirlerinin en iyi dostu oldu.

Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünü kazanan ve şimdi 3. sınıf öğrencisi olan ikili, cilt, saç ve göz renginde farklılık oluşturan albinizmin güçlüklerini birlikte aşarak eğitimlerini sürdürüyor.

Görme hassasiyeti ve güneş ışığına duyarlılık gibi zorlayıcı koşullarla sıkça karşılaşan arkadaşlar, sporun disiplininden ve birbirlerine verdikleri destekten güç alıyor.

Derslerine ve mesleki hedeflerine kararlılıkla hazırlanan Akdemir ile Adıgüzel, "Birlikte hareket ettikçe engeller bizi durduramaz." düşüncesiyle benzer zorluklar yaşayan gençlere ilham olmak istiyor.

"Zorluklarla karşılaştığımda hedeflerimi gözümün önüne getirdim"

Albinizmin hayatını sınırlamasına izin vermeyen Adıgüzel, AA muhabirine, sporla iç içe geçen hayatlarının ve eğitim süreçlerinin özgüven kazandırdığını, zorlukların kendilerinde daha güçlü mücadele isteği oluşturduğunu söyledi.

Kendisine bir hedef koyduğunu kaydeden Adıgüzel, "Küçüklükten beri koşmayı seven biriyim. Gidebileceğim en üst seviyeye gitmek istedim. Hocalarımın ve ailemin desteğiyle, inancıyla hiçbir şeye aldırış etmeden devam ettim. Zorluklarla karşılaştığımda hedeflerimi gözümün önüne getirdim. Altı sene atletizm yaptım. Bunun 4 senesini milli takımda geçirdim." ifadesini kullandı.

"Okul bittikten sonra da zaten yine her zaman birbirimizin destekçisi olacağız"

Adıgüzel, Muhammet ile yollarının kesişmesinin hayatlarında bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Çok güzel bir arkadaşlığımız, daha doğrusu kardeşliğimiz var. O Ereğli'ye gideceğinde ya da ben Mardin'e gideceğimde beraber gideriz. Onun ailesi benim ailem, benim ailem onun ailesi oldu. Bu yola beraber çıktık. Okul bittikten sonra da zaten yine her zaman birbirimizin destekçisi olacağız. Albinizmliler toplumda ne kadar dezavantajlı olarak görülse de başarılarımızla, şampiyonluklarımızla bunu kendi adımıza ikimiz de aştık. İlerisi için de iyi birer antrenör olup, çok iyi sporcular yetiştirebileceğimize inanıyoruz."

"Kardeş gibi olduk"

Akdemir ise zorluklar karşısında hiç yılmadığını, Yusuf ile tanıştıktan sonra hayatlarının kolaylaştığını söyledi.

Arkadaşıyla nasıl tanıştıklarına değinen Akdemir, şunları kaydetti:

"Gaziantep'te atletizm turnuvasında, tribünde baktım benim gibi biri var. O da beyaz, ben de beyazım. Tanıştıktan sonra kafa yapımızın aynı olduğunu gördük. Yakın arkadaş olduk. Biz özel yetenekle üniversiteye yerleştiğimiz için aynı sınavlara başvurduk. Konya'yı kazandık. Derslere beraber gidip, geliyoruz. Sınavlarımıza beraber çalışıyoruz. Birbirimize kolaylık sağlayarak devam ediyoruz. Kardeş gibi olduk."