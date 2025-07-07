Albayrak Grubu, Gambiya'da Sanyang Derin Limanı'nın Temelini Attı

Albayrak Grubu, Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da inşa edilecek ve en büyük yabancı yatırım projesi olan Sanyang Derin Limanı'nın temelini attı.

Ülkenin Sanyang bölgesindeki liman projesinin temel atma törenine Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un yanı sıra Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak ve Gambiya hükümetinden üst düzey yetkililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Barrow, törende yaptığı konuşmada, projenin ülke açısından önemine değinerek, Albayrak Grubu'na güven ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Törende yapılan konuşmalarda, Sanyang Derin Limanı'nın daha büyük gemilerin Gambiya'ya gelmesine imkan sağlayacağı, ekonomik ve altyapı katkısı sunacağı, istihdam yaratacağı, böylece limancılık alanında ülkenin bölgesel bir aktör haline geleceği vurgulandı.

AA'nın edindiği bilgilere göre, Albayrak Grubu tarafından işletilen Banjul Limanı'nda da iyileştirme çalışmaları yapılarak buranın kapasitesi artırıldı.

Limanda, operasyonel performansta yüzde 149'luk artış elde edilirken, limanda hizmet verilen gemi sayısında yüzde 36 oranında artış kaydedildi.

Böylece bekleme sürelerinde ciddi oranda azalma yaşandığı ve halihazırda Banjul Limanı'nda demirlemeyen geminin bulunmadığı bildirildi.

Albayrak Grubu ile Gambiya hükümeti arasında, Banjul Limanı'nın modernizasyonu ve Sanyang'da yeni bir derin liman inşasına ilişkin 30 yıllık Kamu-Özel Sektör Ortaklığı (PPP) imtiyaz sözleşmesi 11 Temmuz 2024'te imzalanmış, Banjul Limanı'nın işletmesi 14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Albayrak Grubu iştiraki Alport Banjul'a devredilmişti.