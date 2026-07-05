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Zonguldak'ta mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve barınma esasları belirlendi

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve barınma koşulları kaymakamlık tarafından belirlendi. METİP barınma sahaları dışında çadır kurulamayacak, 16 yaş altı ve kronik rahatsızlığı olanlar çalıştırılamayacak, işçi taşımada traktör römorku ve patpat kullanılmayacak.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Mevsimlik Tarım İşçileri İlçe İzleme ve Değerlendirme Kurulu, bu yıl hasat döneminde çalışacak mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve barınma kurallarını belirledi.

Kaymakam Selçuk Köksal başkanlığında toplanan kurulda, mevsimlik tarım işçilerinin toplu çadır alanı olarak Aşağıdağ ve Mollabey köylerindeki Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) barınma sahalarının kullanılmasına karar verildi.

Kaymakamlık onayı olmadan bu iki alan dışında toplu çadır barınma alanı oluşturulamayacak.

Kurul kararına göre, ilçeye kendi imkanlarıyla, herhangi bir iş bağlantısı yapmadan tarım işçisi kabul edilmeyecek.

Kararlar kapsamında, 2026 yılı fındık hasadında 16-65 yaş arasındaki işçiler çalıştırılabilecek. Kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 16 yaşından küçüklerin fındık toplama işlerinde çalıştırılmasına izin verilmeyecek.

İşçilerin geçici konaklama alanlarından çalışma bölgelerine ulaşımı minibüs ve midibüs gibi uygun araçlarla sağlanacak. Traktör römorkları ile "patpat" olarak bilinen tarım araçlarıyla işçi taşınmasına izin verilmeyecek.

Kurul ayrıca, mevsimlik tarım işçilerinin günlük brüt ücretlerinin ilgili mevzuat uyarınca asgari ücretin altında olamayacağını, ücretlerin ise işin tamamlanmasının ardından geciktirilmeksizin ödeneceğini kararlaştırdı.???????

Kaynak: AA / Tuncay Tokay
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