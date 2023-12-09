Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Alperen Atar'ı ödüllendirdi

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 92 kilogramda birinci olan Alperen Atar'ı çeyrek altınla ödüllendirdi. Başkan Tekin, şampiyon güreşçiyi ve antrenörünü ziyaret ederek başarılarından dolayı gurur duyduklarını belirtti ve Avrupa ve dünya şampiyonluğu için destek vereceklerini söyledi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 92 kilogramda birinci olan Alperen Atar'ı ödüllendirdi.

Atar, antrenörü Yasin Şahin ile Belediye Başkanı Tekin'i ziyaret etti. Tekin, şampiyon güreşçiyi çeyrek altınla ödüllendirdi, antrenör Şahin'e ise plaket takdim etti.

Tekin, gazetecilere, Atar'ın başarısıyla gurur duyduklarını belirtti.

Bu başarının birçok gence örnek olacağını belirten Tekin, "Kendisinden Avrupa ve dünya şampiyonluğu da bekliyoruz. Biz de elimizden gelen desteği vereceğiz." dedi.