Alanya'da Tur Tekneleri Sopalarla Saldırıya Karışanlara 30 Gün Ticaretten Men Edildi

Alanya'da tur teknesi sahibi ve çalışanları tarafından gurbetçi tatilciye yapılan saldırının ardından, olaya karışanlara ait iki tur teknesi mühürlenerek 30 gün ticaretten men edildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tur teknesi sahibi ve çalışanlarından oluşan grubun gurbetçi tatilci C.A.'ya sopalarla saldırmasının ardından, olaya karışanlara ait iki tur teknesi kaymakamlık oluru ile Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından mühürlenerek, 30 gün ticaretten menedildi.

Alanya'da gezi teknelerinin bulunduğu İskele Caddesi'nde 3 Ağustos akşam saatlerinde meydana gelen olayda, gezi teknesi çalışanı ve sahibi 6 kişi, Almanya'dan tatile gelen gurbetçi, 27 yaşındaki C.A.'ya sopalarla saldırdı. Caddeden geçen turistlerin de izlediği kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Başından yaralanan gurbetçi ile hafif yaralı 2 tekne çalışanı, hastanede tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Ayrıca, bahse konu teknelerin çalışma ile ilgili ruhsatlarının iptali konusunun perşembe günü gerçekleşecek Alanya Belediyesi encümen toplantısında görüşüleceği açıklandı.