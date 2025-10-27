Haberler

Alanya'da Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürün Satan İki İşletme Mühürlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş ürünler satan iki işletmeyi 2 gün süreyle mühürledi. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, denetimlerin devam edeceğini ve vatandaşların güvenli gıdaya erişiminin öncelikli olduğunu vurguladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattıkları belirlenen biri zincir market şubesi olan iki işletme 2 gün süreyle mühürlendi.

Alanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince sürdürülen denetimlerde, biri zincir market şubesi 2 işletmede son kullanma tarihi geçmiş yumurta ile Türk kahvesi ve lokum bulunduğu tespit edildi.

Yasal işlem üzerine iki market, 2 gün süreyle ticari faaliyetleri durdurularak mühürlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirtti.

Vatandaşların güvenli gıdaya erişimin en temel öncelikleri olduğunu vurgulayan Özçelik, "İşletmelerin hijyen kurallarına azami özen göstermelerini ve ürünlerin son kullanma tarihlerini dikkatle kontrol etmelerini istiyoruz. Vatandaşlarımız da karşılaştıkları olumsuzlukları belediyemize bildirmelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
