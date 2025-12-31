Haberler

Muz sarartma tesisleri yangında zarar gördü

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan muz sarartma tesisinde çıkan yangın, bitişikteki tesise sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, 2 tesiste hasar meydana geldi ve çok sayıda muz zarar gördü.

ANTALYA'nın Alanya ilçesi Demirtaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali içerisinde bulunan muz sarartma tesisinde çıkan yangın büyüyerek bitişikteki tesise de sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 tesis zarar gördü.

Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Demirtaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali içerisindeki muz sarartma tesisinde başladı. Tesisten yükselen dumanları fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlerin hızla yayılmasıyla yangın, bitişikteki muz sarartma tesisini de etkiledi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 tesiste de hasar oluştuğu, çok sayıda muzun zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

