Muz sarartma tesisleri yangında zarar gördü

ANTALYA'nın Alanya ilçesi Demirtaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali içerisinde bulunan muz sarartma tesisinde çıkan yangın büyüyerek bitişikteki tesise de sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 tesis zarar gördü.

Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Demirtaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali içerisindeki muz sarartma tesisinde başladı. Tesisten yükselen dumanları fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlerin hızla yayılmasıyla yangın, bitişikteki muz sarartma tesisini de etkiledi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 tesiste de hasar oluştuğu, çok sayıda muzun zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Alkın BİRİCİK/ALANYA,