Alanya'da Beyaz Eşya Tamirhanesinde Yangın

Alanya'da bir beyaz eşya tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırma başlatıldı.

Yangın, dün saat 21.30 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi Kızlarpınarı Caddesi üzerinde bulunan bir beyaz eşya tamir dükkanında çıktı. Sebebi henüz öğrenilemeyen yangın kısa sürede iş yerini sardı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, dükkanın içerisinde bulunan beyaz eşyalar ve malzemelerin bir kısmı zarar gördü. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Erkan UYSAL/ALANYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
