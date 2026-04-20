Alanya'da üreticilere 5 bin keçiboynuzu fidanı dağıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın coğrafi işaretli ürünü keçiboynuzunun üretimini artırmak amacıyla 5 bin keçiboynuzu fidanı dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Alanya Keçiboynuzu Üreticileri Derneği, Alanya Ticaret Sanayi Odası ve Alanya Belediyesi işbirliğindeki çalışmalar kapsamında fidanlar, Alanya Tosmur Şantiyesi'nde üreticilere teslim edildi.

Kuraklığa dayanıklı yapısı ve yüksek ekonomik değeriyle öne çıkan keçiboynuzunun 5 bin aşılı fidanı, 62 üreticiyle buluşturuldu.

İlçe Hizmet Birimi Müdürü Gazi Öten, toprağın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti.

Keçiboynuzunu toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Öten, "Biz sadece fidanları dağıtmıyoruz, toprağa umut ekiyoruz. Bundan sonra da belediye olarak çiftçimize, üreticimize teknik destek, sulama, tohum ve fidan desteklerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Müdürü Ziraat Mühendisi Asaf Özalp de dağıtılan fidanların iklim krizine dirençli ve az su isteyen yapısı olduğunu aktardı.

Destek sayesinde yaklaşık 200 dönüm alanın tarıma kazandırıldığını dile getiren Özalp, tarımsal kalkınmayı sadece bir adım değil, gelecek inşası olarak gördüklerini vurguladı.

Alanya Keçiboynuzu Üreticileri Birliği Başkanı Duran Yılmaz ise yaklaşık 75 üreticinin bahçesini tamamen keçiboynuzuna çevirecek bir proje başlattıklarını kaydetti.

Fidanlarla, bölge tarımının güçlendirilmesi, üretim alanlarının genişletilmesi ve çiftçilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi hedefleniyor.