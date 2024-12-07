Alaçam'da Yatırım Çalışmalarına İnceleme
Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, ilçede devam eden yatırımlar olan 50 yataklı hastane ve bocce kapalı spor salonu inşaatlarını yerinde inceledi.
Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, ilçede yürütülen yatırımlarla ilgili çalışmaları inceledi.
Kaymakam Kayabaşı ve Belediye Başkanı Özdemir, ilçede yapımı devam eden 50 yataklı hastane inşaatı ve bocce kapalı spor salonu inşaatında incelemede bulundu.
Kayabaşı ve Özdemir, projelerin yapım süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.