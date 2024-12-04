Alaçam'da Dünya Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi

Samsun'un Alaçam ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Alaçam Gençlik Merkezi tarafından Alaçam Spor Salonu'nda düzenlenen oturarak voleybol müsabakasıyla, engelsiz bireylerin başarı öykülerinin anlatılması ve topluma katkısının vurgulanması amaçlandı.

Etkinlikte Samsun Kuzey Yıldızı Engelliler Gençlik ve Spor Klubü Oturarak Voleybol Takımı ile Alaçam Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü ve gönüllü gençlerin oluşturduğu takım karşı karşıya geldi.

Dostluğun kazandığı müsabaka sonunda Kuzey Yıldızı Oturarak Voleybol Takımı sporcularına hediye verildi.