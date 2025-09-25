Alaçam'da Ahilik Haftası Kutlandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde Ahilik Haftası kutlama programı düzenlendi.

Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Şehit Erdal Bolat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda ticaret duası yapıldı, ilçede yılın esnafları açıklandı, şed kuşanma töreni yapıldı.

Kaymakam Fatih Kayabaşı, buradaki konuşmasında, 13. yüzyılda Anadolu'ya gelen Ahi Evran'ın esnaf ve sanatkarlar için ahlaki değerleri mesleki kurallarla birleştiren bir sistem kurduğunu söyledi.

Alaçam'ın kadim geleneğin ruhunu halen taşıdığını belirten Kayabaşı, "İlçemizde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı 800 esnaf ve sanatkarımız bulunmakta. Bu esnafımız alın teriyle ilçemizin ticaret hayatını ayakta tutmaktadır. Sanayi bölgemizde ise 200 dükkanın 120'si faal durumda olup, ustasıyla, kalfasıyla, çırağıyla yaklaşık 300 vatandaşımıza istihdam sağlamaktadır." dedi.

Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ise esnafın ilçenin kalbi olduğunu vurgulayarak, "Onların dükkanlarında sergilenen ahlak, dürüstlük ve cömertlik, aslında toplumumuzun huzurunu ve güvenini pekiştirmektedir. Tıpkı Ahi Evran'ın öğütlediği gibi, helal kazanç peşinde koşan, komşusuna destek olan, çırağına meslek öğreten her esnafımız, Alaçam'ın gelişiminin en önemli aktörüdür. Alaçam Belediyesi olarak daima esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz da ahilik teşkilatının Türk milletinin sosyal yapısına, ekonomik düzenine ve kültürel hayatına yön verdiğini anlatarak, "Anadolu'nun imarında, şehirlerin gelişmesinde ve genç nesillerin yetişmesinde önemli rol oynamıştır. Bugün bizlere düşen görev, bu değerleri günümüz şartlarına uyarlayarak yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır." ifadesini kullandı.

Program sonunda yılın esnafı seçilenlere hediyeleri verildi, katılımcılara pilav ikramında bulunuldu.

Programa Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.