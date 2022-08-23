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AL- ALAMEİN - Mısır'da "5'li Zirve" (1)

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Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, beşli zirve toplantısına katılmak üzere Mısır'a geldi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, beşli zirve toplantısına katılmak üzere Mısır'a geldi. Kazımi'yi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi havaalanında karşıladı. Mısır'ın kuzeyindeki sahil kenti al-Alamein'de Mısır, Irak, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün liderlerinin bir araya geleceği "5'li Zirve" toplantısı düzenlenecek.

Kaynak: AA / Güncel

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