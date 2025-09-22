Haberler

Akyazı'da Taşkın Kontrol Tesisi İnşaatı Devam Ediyor

Akyazı'da Taşkın Kontrol Tesisi İnşaatı Devam Ediyor
Güncelleme:
Devlet Su İşleri, Akyazı ilçesinde taşkın riskini azaltmak için inşa edilen Taşkın Kontrol Tesisi'nin çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Tesis tamamlandığında, mahallenin taşkın riskine karşı kontrol altına alınacağı belirtildi.

Devlet Su İşleri (DSİ), Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Taşkın Kontrol Tesisi inşasının sürdüğünü açıkladı.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Akyazı Dedeler Mahallesi'nde taşkın riskinin önüne geçilmesi için "Anadere ve Yanderesi Islahı Taşkın Kontrol Tesisi"nin inşasının sürdüğü belirtildi.

Çiftçilerin desteklenmesi ve zararlara karşı vatandaşları korumak amacıyla çalışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada, tesisinin tamamlanmasıyla mahallenin taşkın riskine karşı kontrolünün sağlanacağını kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, iş kapsamında 6 menfez, 2 tersip bendi, 11 taban kuşağı, bin 100 metre çift taraflı kargir duvar ve 600 metre çift taraflı korkuluk ve dere kaplama betonu imalatlarının tamamlandığını, 400 metre çift taraflı kargir duvar, 900 metre çift taraflı korkuluk ve dere kaplama betonu imalatının ise inşa edilerek tesisin tamamlanacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
