Akyazı'da Motosiklet Denetimi: 21 Araç Hakkında İşlem

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 21 motosiklet hakkında yasal işlem başlatıldı. Teknik ve hukuki eksiklikleri tespit edilen 12 motosiklet ise yediemin otoparkına çekildi.

Ekipler, özellikle abart egzozla gürültü kirliliği oluşturan ve trafikte akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere karşı yoğun denetim gerçekleştirdi.

Öte yandan il genelinde trafik jandarması timleri tarafından son bir haftada yapılan denetimlerde 195 motosiklete işlem uygulandı, kurallara aykırı kullanılan 30 motosiklet trafikten men edildi.