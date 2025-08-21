Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Aylık Toplantısını Tuz Gölü'nde Gerçekleştirdi

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Aylık Toplantısını Tuz Gölü'nde Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası, ağustos ayı olağan meclis toplantısını Eskil ilçesindeki Tuz Gölü Oba Çadırları'nda düzenledi. Toplantıda, ilçenin turizm hedefleri ve Oba Çadırları projesi hakkında bilgiler paylaşıldı.

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Aksaray'ın Eskil ilçesinde bulunan Tuz Gölü Oba Çadırları'nda gerçekleştirildi.

Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak'ın ev sahipliği yaptığı toplantıya, ATSO Başkanı Ahmet Koçaş, Eskil Kaymakamı Harun Uzar, ATSO Meclis Başkanı Fatih Tekin, ATSO yönetim kurulu üyeleri ile İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri katıldı.

Zavlak, Tuz Gölü çevresinde yapılması planlanan "Oba Çadırları" projesinin detaylarını paylaşarak, ilçenin turizm ve tanıtımına yönelik hedeflerini anlattı.

Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel
Nihat Kahveci'den Fenerbahçe taraftarına olay çağrı: Mourinho'ya bunu yazın

Fener taraftarına yaptığı çağrı yayına damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama

Suriye'nin Türkiye'ye getirdiği yasak ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.