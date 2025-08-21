Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Aylık Toplantısını Tuz Gölü'nde Gerçekleştirdi
Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası, ağustos ayı olağan meclis toplantısını Eskil ilçesindeki Tuz Gölü Oba Çadırları'nda düzenledi. Toplantıda, ilçenin turizm hedefleri ve Oba Çadırları projesi hakkında bilgiler paylaşıldı.
Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Aksaray'ın Eskil ilçesinde bulunan Tuz Gölü Oba Çadırları'nda gerçekleştirildi.
Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak'ın ev sahipliği yaptığı toplantıya, ATSO Başkanı Ahmet Koçaş, Eskil Kaymakamı Harun Uzar, ATSO Meclis Başkanı Fatih Tekin, ATSO yönetim kurulu üyeleri ile İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri katıldı.
Zavlak, Tuz Gölü çevresinde yapılması planlanan "Oba Çadırları" projesinin detaylarını paylaşarak, ilçenin turizm ve tanıtımına yönelik hedeflerini anlattı.
