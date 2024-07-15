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Aksaray'ın Coğrafi İşaret Tescilli Lezzeti Eşmekaya Yoğurdu Üreten Ayşe Balkan

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Aksaray'ın Eşmekaya beldesinde yaşayan Ayşe Balkan, geleneksel yöntemlerle Eşmekaya yoğurdu üretiyor ve aile ekonomisine katkı sağlıyor. Yoğurtlarının tamamen doğal olması nedeniyle talep gören Balkan, her gün yaklaşık 70 kilometre yol kat ederek yoğurtlarını restoran ve süt ürünleri satan iş yerlerine ulaştırıyor.

Aksaray'ın coğrafi işaret tescilli lezzeti "Eşmekaya yoğurdu"nu günde 13 saat mesai yaparak üreten Ayşe Balkan, aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya beldesinde yaşayan 42 yaşındaki Başkan, küçük yaşlarda öğrendiği koyun sütünden yoğurt üretimini geleneksel yöntemlerle sürdürüyor.

Sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayan Başkan, ilk olarak yayladan gelen yaklaşık 250 koyununu sağarak sütlerini kovalara dolduruyor.

Büyük kazanlarda 500 litre sütü kaynatan Başkan, gelen siparişlere göre farklı ebatlardaki 300 kasede mayalama işlemi yapıyor.

Sütün sağılması, süzülmesi, pişirilmesi, belli bir sıcaklığa kadar soğuması gibi işlemler için 13 saat harcayan Başkan, 24 saat dolapta mayalanması için beklettikten sonra gerekli kıvama gelen yoğurtları her gün yaklaşık 70 kilometre yol kat ederek restoran ve süt ürünleri satan iş yerlerine ulaştırıyor.

Ayşe Başkan, AA muhabirine, yoğurtlarının tamamen doğal olmasından dolayı birçok yerden talep gördüğünü söyledi.

Coğrafi işaret tescilli Eşmekaya yoğurdu yapımının zahmetli olduğunu belirten Başkan, "İlk zamanlar kendi soframıza yetecek kadar yoğurt yapıyordum. Yoğurtlarım beğenilince aile bütçeme katkı olması için üretmeye karar verdim. Yaklaşık 10 yıldır koyun yoğurdu yapıp satıyorum. Çoğu zaman tek başıma çalışıyorum. Eşimin işi olmadığı zaman bana yardım ediyor." dedi.

Başkan, yoğurdun yapımına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İlk olarak koyunlarımızı akıllı oluk olarak tabir ettiğimiz kilitli oluklarda sağıyoruz. Kendimizin 250 koyunu var. Bazen siparişlerimiz çok oluyor, diğer sürü sahiplerinden de süt alıyorum. Günlük 500 litre süte ihtiyacımız oluyor. Sağılan sütleri temizlenmesi için süzgeçten geçiriyorum ve büyük kazanlarda 2 saate yakın karıştırarak kaynatıyorum. Geleneksel yöntemlerle mayasını koyduğum sütü, tam kıvama gelmesi için 24 saat dolapta bekletiyorum. Dolaptan çıkardığım yoğurtları sipariş aldığım yerlere ulaştırıyorum."

"Ailemin geçimine yoğurtları satarak katkı sağlıyorum"

Ayşe Başkan, bulundukları bölgede çok sayıda yayla olduğunu, bunun sütün kalitesini olumlu etkilediğini ifade etti.

Taleplere yetişmeye çalıştığını aktaran Başkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok zorlu bir sürecin ardından ortaya çıkardığımız ürünleri kendi aracımla yaklaşık 70 kilometre giderek restoranlara, marketlere ve süt ürünleri satan iş yerlerine ulaştırıyorum. Ailemin geçimine yoğurtları satarak katkı sağlıyorum. Bu durumdan oldukça memnunum."

Kaynak: AA / Güncel

Eşmekaya Aksaray Gastronomi Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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