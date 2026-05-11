Aksaray'da tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, M.Ş. (32), M.A. (36) ve İ.D. (40) yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, toplam değeri 16 milyon 670 bin lira olan 38 senet, 1 milyon 360 bin lira değerinde çek, 80 boş senet, 7 borç defteri, başkasına ait 6 araç ruhsatı, 5 cep telefonu, 2 ruhsatsız tabanca ve 70 tabanca fişeği ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.