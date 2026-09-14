Aksaray'da spor tesisinin açılışı yapıldı

Aksaray'da hayırsever iş insanı Melayip Kaya tarafından yaptırılan spor tesisinin açılışı gerçekleştirildi.

Nuray Kaya İmam Hatip Ortaokulu'nda hayırsever Melayip Kaya tarafından yapımı tamamlanan spor tesisinin açılışı, protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış programında konuşan Aksaray Valisi Murat Duru, öğrencilerin İlköğretim Haftası'nı kutlayarak yeni spor tesisinin okul camiası için önemli bir hediye olduğuna dikkat çekerek, "Size çok güzel bir hediye veriliyor. Melayip dedeye çok teşekkür ediyoruz. Ben sizin adınıza da teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından dua yapıldı. Duanın ardından Vali Murat Duru, protokol üyeleri ve öğrenciler, spor tesisinin açılış kurdelesini birlikte kesti.

Törenin sonunda, spor tesisinin yapımını üstlenen hayırsever Melayip Kaya'ya eğitime ve öğrencilere sağladığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Kaynak: AA